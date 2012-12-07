Клуб почемучек. Где находится Край Света?

Сегодня в моем "Клубе почемучек" я публикую ответ на вопрос мамы Натальи и ее пятилетней дочки "Бывают ли у микробов свои микробы?".
А здесь, у себя в блоге, я традиционно делаю перепост прошлого выпуска Клуба, в котором я отвечала на вопрос мамы Жени и ее сына Димы:
Загадка:
- Где находится Край Света?
- Там, где начинается тень.
Кстати, самым что ни на есть Краем Света можно считать острова Тристан да Кунья. Это архипелаг в южной части Атлантического океана, входящий в состав "Британской заморской территории Остров Святой Елены". Архипелаг является самым удаленным от остальной суши населенным местом в мире, на нем проживает 272 человека. До ближайшей от него земли 2161 км.
Древние жители Индии считали, что Земля имеет форму полусферы. Она лежит на спинах четырех слонов, которые стоят на огромной черепахе. А черепаха опирается на змею, которая смыкается в кольцо и ограничивает собою небесный свод.
Древние египтяне для олицетворения стихий использовали богов. Земля - богиня Геба лежит внизу, над ней, изгибаясь, стоит Небо - богиня Нут. А не дает ей упасть и сомкнуться с Землей бог воздуха Шу, находящийся между ними. Солнце ежедневно проходит свой путь от востока до запада на золотой лодке, которой правит бог солнца сокологоловый Ра.
Древние скандинавы представляли мир в виде Мирового Дерева - ясеня Иггдрасиля. У него три корня. Один идет в подземную страну мертвых Хель. Второй - в страну великанов Ётунхейм, третий - в землю людей Мидгард. Верхние ветви Дерева достигают самого Неба и дают тень Валгалле - обиталищу мертвых воинов и героев.
Древние греки сначала представляли себе Землю плоским диском. В центре ее находилась сама цивилизованная Греция, а чем дальше к краям, тем более дикие и диковинные народы там обитали. Сама же Земля окружена водами недостижимого океана.
Об этом догадывались еще древние греки. Сразу у нескольких философов можно встретить эту мысль. Но доказательства шарообразности Земли первым привел Аристотель. Они остались неизменными до наших дней.
Другие наши тематические занятия по истории людей и вещей можно почитать тут:
"История алфавита", "История игральных карт", "Как люди научились печь хлеб", "История одежды", "Откуда появился человек, когда людей еще не было", "Игры в историю - Древняя Греция", Солнечные часы, Водяные часы - клепсидра, "Игры в историю - Инструменты для письма".
Использованные материалы:
Евсюков. Мифы о Вселенной. http://astrovic.ru/lib/evsiukov/03.htm
"Картография в Древней Греции" http://ru.wikipedia.org/wiki/Картография_в_Древней_Греции
"Плоская Земля" http://ru.wikipedia.org/wiki/Плоская_Земля
"Где находится край света?" http://otvet.biznet.ru/1195.html
"Как люди представляли Землю в древности" http://geolvg.blogspot.com/2010/09/blog-post.html
"12 мест, где заканчивается земля" http://www.turist.rbc.ru/article/17/09/2007/69051
"Таблица расстояния до горизонта" http://www.dpva.info/Guide/GuidePhysics/Length/DistanceToHorison/
А здесь, у себя в блоге, я традиционно делаю перепост прошлого выпуска Клуба, в котором я отвечала на вопрос мамы Жени и ее сына Димы:
"Где находится Край Света?"
Загадка:
- Где находится Край Света?
- Там, где начинается тень.
В детских сказках часто можно прочитать, что такой-то царь жил на самом Краю Света (вариант - на Краю Земли). Или какого-то героя туда послали выполнить опасное поручение. Интересно, как наши дети это себе представляют? Я провела мини-опрос в нашей семье: пятилетняя дочь ответила, что Край Света там, где кончается суша и начинается море, а двенадцатилетний сын напомнил мне, что у Святослава Сахарнова есть повесть для детей "Цунами. На Курильских островах", в которой рассказывается о том, как главный герой побывал на самой восточной точке России - мысе на острове Шикотан. Он так и называется: Край Света.
|Мыс Край Света. о.Шикотан (Курильские острова)
Фото http://rulya.livejournal.com/369552.html
Кстати, самым что ни на есть Краем Света можно считать острова Тристан да Кунья. Это архипелаг в южной части Атлантического океана, входящий в состав "Британской заморской территории Остров Святой Елены". Архипелаг является самым удаленным от остальной суши населенным местом в мире, на нем проживает 272 человека. До ближайшей от него земли 2161 км.
Но все мы понимаем, что там совсем не заканчивается Земля. У Земли, вообще, не может быть края. Думаю, в мире нет ни одного человека, который отрицал бы шарообразность Земли. Хотя нет. Есть презабавное Международное общество плоской Земли. Прочитать о нем, а главное, его аргументы в пользу этой теории, можно, например, в Википедии - http://ru.wikipedia.org/wiki/Общество_плоской_Земли.
|Гравюра Фламмариона, изображающая астронома, достигшего края «Плоской земли», 1888 г.
Но все остальное здравомыслящее человечество давно приняло тот факт, что Земля круглая. Дети узнают об этом еще до того, как этот вопрос их может заинтересовать, и принимают на веру все наши глобусы и карты. Я прекрасно помню, как бежала домой из садика, чтобы поразить родителей только что открытой мне истиной, что Земля круглая. И была очень удивлена тем, что они, оказывается, это уже знают :)
Как же пришли к такому выводу?
Уже в первых цивилизациях люди задумывались о мироустройстве и форме окружающего мира. Давайте попробуем вместе с детьми сделать эти модели.
В Древнем Вавилоне представляли себе мир в виде огромной Мировой горы, на западном склоне которой находится их государство. Гора эта окружена морем, на которое опирается гигантская перевернутая чаша - небесный свод. На нем тоже есть небо, вода и суша. Суша - это 12 зодиакальных созвездий, по ним кругом движутся Солнце, Луна и пять планет Солнечной системы, которые к тому времени открыли вавилоняне. Под Землей же находится бездна (ад), через которую ночью проходит Солнце с запада, чтобы опять взойти на востоке.
|Мир в представлении древних вавилонян (модель помогала делать Катя)
Древние жители Индии считали, что Земля имеет форму полусферы. Она лежит на спинах четырех слонов, которые стоят на огромной черепахе. А черепаха опирается на змею, которая смыкается в кольцо и ограничивает собою небесный свод.
|Мир в представлении древних индийцев (Модель помогала делать Катя)
Древние египтяне для олицетворения стихий использовали богов. Земля - богиня Геба лежит внизу, над ней, изгибаясь, стоит Небо - богиня Нут. А не дает ей упасть и сомкнуться с Землей бог воздуха Шу, находящийся между ними. Солнце ежедневно проходит свой путь от востока до запада на золотой лодке, которой правит бог солнца сокологоловый Ра.
|Мир в представлении древних египтян (Иллюстрация Вити)
Древние славяне считали, что мир - это Космическое яйцо. Сама наша Земля - это желток, поверхность которого наш мир, а внутренность - Нижний мир (мир мертвых). Вокруг желтка-Земли расположены девять небес. Каждое из которых имело свое предназначение - одно для Солнца , другое для Луны, третье - для звезд, четвертое - для ветров. Седьмое небо - это "твердь", прозрачное дно Небесного Океана ("хлябей небесных"), источника дождей. Все небеса между собой связывало Мировое Дерево - огромный дуб. Там, где его верхушка поднималась над Небесным Океаном, был остров - ирий (тот самый остров Буян из сказок). Возможно он потом и дал название христианскому понятию "рай".
|Мир в представлении древних славян - Мировое Яйцо
Древние скандинавы представляли мир в виде Мирового Дерева - ясеня Иггдрасиля. У него три корня. Один идет в подземную страну мертвых Хель. Второй - в страну великанов Ётунхейм, третий - в землю людей Мидгард. Верхние ветви Дерева достигают самого Неба и дают тень Валгалле - обиталищу мертвых воинов и героев.
|Мир в представлении древних скандинавов
Древние греки сначала представляли себе Землю плоским диском. В центре ее находилась сама цивилизованная Греция, а чем дальше к краям, тем более дикие и диковинные народы там обитали. Сама же Земля окружена водами недостижимого океана.
|Эволюция представлений о мире древних греков
(Иллюстрация из Википедии)
Но чем больше люди путешествовали, чем больше обменивались знаниями с окружающими народами, тем больше уточнялась картина мира. Пока мы не пришли к тому, что знаем об устройстве Вселенной сейчас.
А теперь попытаемся не просто голословно заявить, но и доказать нашим детям (пусть не двухлетним малышам, но старшим дошкольникам и школьникам) почему же все решили, что Земля круглая?
1. Форма тени во время лунного затмения.
Тень Земли, накрывающая Луну во время затмения, имеет округлый край. Это говорит о том, что этот край действительно круглый.
2. Постепенное исчезновение кораблей за горизонтом.
Если бы Земля была плоская, то, удаляясь, корабли бы просто уменьшались в размерах. На самом же деле они постепенно "погружаются" за горизонт - сначала исчезает сам корабль, но еще видны его мачты. Потом видны только верхушки мачт, а лишь потом корабль пропадает целиком.
3. Появление новых звезд.
Задолго до Аристотеля путешественники заметили, что из разных стран видны не совсем одинаковые картины неба. Если уехать на отдаленную окраину, то на небе видны новые звезды. Это говорит о том, что раньше "выпуклость" Земли их от нас загораживала. Если бы Земля была плоской, то из любой точки мы бы видели одно и то же небо.
К этим доказательствам в современную эпоху добавились еще как минимум два: п.4 и п.5
4. Двигаясь все время в одном направлении (какое бы из них мы не выбрали), мы обогнем Землю и вернемся в исходную точку. Лучше всего это делать на самолете, но корабль тоже подойдет :)
5. Достаточно только посмотреть на Землю со стороны, чтобы увидеть, что она шарообразная. Лучше всего для этого подойдут снимки нашей планеты, сделанные из космоса;)
Архив прошлых выпусков Клуба можно посмотреть на страничке моего блога "Клуб почемучек".
Тень Земли, накрывающая Луну во время затмения, имеет округлый край. Это говорит о том, что этот край действительно круглый.
2. Постепенное исчезновение кораблей за горизонтом.
Если бы Земля была плоская, то, удаляясь, корабли бы просто уменьшались в размерах. На самом же деле они постепенно "погружаются" за горизонт - сначала исчезает сам корабль, но еще видны его мачты. Потом видны только верхушки мачт, а лишь потом корабль пропадает целиком.
3. Появление новых звезд.
Задолго до Аристотеля путешественники заметили, что из разных стран видны не совсем одинаковые картины неба. Если уехать на отдаленную окраину, то на небе видны новые звезды. Это говорит о том, что раньше "выпуклость" Земли их от нас загораживала. Если бы Земля была плоской, то из любой точки мы бы видели одно и то же небо.
К этим доказательствам в современную эпоху добавились еще как минимум два: п.4 и п.5
4. Двигаясь все время в одном направлении (какое бы из них мы не выбрали), мы обогнем Землю и вернемся в исходную точку. Лучше всего это делать на самолете, но корабль тоже подойдет :)
5. Достаточно только посмотреть на Землю со стороны, чтобы увидеть, что она шарообразная. Лучше всего для этого подойдут снимки нашей планеты, сделанные из космоса;)
|Планета Земля. (Фото из Википедии)
Так что получается, что хотя и есть географическое место под названием Край Света, но краев у Света нет.
Надеюсь, маму Женю удовлетворило мое объяснение, а маленького Диму позабавили наши поделки :)
Архив прошлых выпусков Клуба можно посмотреть на страничке моего блога "Клуб почемучек".
Другие наши тематические занятия по истории людей и вещей можно почитать тут:
"История алфавита", "История игральных карт", "Как люди научились печь хлеб", "История одежды", "Откуда появился человек, когда людей еще не было", "Игры в историю - Древняя Греция", Солнечные часы, Водяные часы - клепсидра, "Игры в историю - Инструменты для письма".
Использованные материалы:
Евсюков. Мифы о Вселенной. http://astrovic.ru/lib/evsiukov/03.htm
"Картография в Древней Греции" http://ru.wikipedia.org/wiki/Картография_в_Древней_Греции
"Плоская Земля" http://ru.wikipedia.org/wiki/Плоская_Земля
"Где находится край света?" http://otvet.biznet.ru/1195.html
"Как люди представляли Землю в древности" http://geolvg.blogspot.com/2010/09/blog-post.html
"12 мест, где заканчивается земля" http://www.turist.rbc.ru/article/17/09/2007/69051
"Таблица расстояния до горизонта" http://www.dpva.info/Guide/GuidePhysics/Length/DistanceToHorison/
Таня-вот ты хоть режь меня, а я опять в шоке от твоего занятия. И не только из-за глубины знаний, а скорее из-за наглядности примеров!!! Это сказка просто!!!ОтветитьУдалить
Спасибо огромное!!!
Спасибо, Лиза! Я как раз старалась именно наглядностью ответить. Чтобы если ребенку и непонятны объяснения, то картинка запомнится и когда-нибудь "всплывет".Удалить
С таким удовольствием читала и любовалась наглядными примерами! Чувствую и себя в какой-то мере ученицей вашей виртуальной школы:)ОтветитьУдалить
Спасибо за очередную порцию полезного и увлекательного тематического занятия!
В Клуб и мамы и дети вступать могут :) Главное, чтобы у них вопросы были :)Удалить
Татьяна я в немом восторге!!Сама многое узнаю от вас. А можно я ваши знания на своих занятиях с пятилетками использую?ОтветитьУдалить
Конечно можно - я выкладываю для всех:) Буду рада, что пригодится вашим малышам :) А вы присылайте мне вопросы от них.Удалить
Тут даже не знаешь, кому больше твои, Таня, объяснения понравятся детям или их мамам))ОтветитьУдалить
Это здорово, что мамам тоже интересно - в каждом из нас живет любопытный ребенок :)Удалить
Какой рассказ! Какие модели! Очень интересно!особенно модели с черепахами и вавилоном понравились! А Витя отличную иллюстрацию нарисовал! Вы не перестаете меня восхищать!ОтветитьУдалить
Спасибо, мы всей семьей старались :)Удалить